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Нигматуллин показал, как изменился за 26 лет

20:40

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин показал в Twitter коллаж из двух своих снимков. Голкипер сделал gif перехода из 19 в 45 лет.

Нигматуллин защищал ворота таких российских клубов, как «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. В сборной России с 2000 по 2002 год он провел 24 матча, пропустил 18 мячей и принял участие в ЧМ-2002.

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