Непомнящий заявил, что сборной России комфортнее играть в Санкт-Петербурге

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал проведение товарищеского матча сборной России с командой Ирака в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Если честно, в Санкт-Петербурге комфортнее играть матчи, чем в Сочи. На «Газпром Арене» лучше газон, есть крыша — это значительные преимущества. Думаю, что и болельщиков придет побольше. Сейчас такое время, что на первом месте стоит комфорт для болельщиков и всех игроков. В Сочи и в Ростове сейчас не очень хорошие поля, поэтому пусть играют в Питере. Перенести матч — разумное решение», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.