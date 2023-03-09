В РФС подтвердили инициативу проведения матча с Ираком в Санкт-Петербурге

В службе коммуникаций РФС подтвердили информацию «СЭ» о том, что матч сборной России против Ирака планируется провести в Санкт-Петербурге.

«Предварительные договоренности по матчу достигнуты, игра планируется 26 марта в Петербурге. Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого время года, чтобы их могло прийти как можно больше. Поэтому предложили иракской стороне провести матч на «Газпром Арене» в воскресенье», — сообщили «СЭ» в службе коммуникации РФС.

Игра между сборными России и Ирака запланирована на 26 марта. Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Сочи.