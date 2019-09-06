Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021

Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.

Сборная России одержала минимальную победу со счетом 1:0: единственный мяч в первом тайме забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Отметим, что в середине второго тайма у сербов был удален полузащитник Иван Илич.

Следующую игру россияне проведу 10 сентября. Они встретятся на выезде с командой Болгарии.

Чемпионат Европы U21

Группа 5

Россия U21 — Сербия U21 — 1:0 (1:0)

Гол: Дивеев, 20.

Россия U21: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Ломовицкий (Лесовой, 90+1), Обляков, Умяров, Кучаев (Грулев, 71), Чалов (Игнатьев, 80).

Сербия U21: М.Илич, Терзич, Павлович, С.Маркович (Златанович, 69), Деветак, Аджич (Бирманчевич, 64), И.Илич, Петрович (Машович, 57), Л.Илич, Влахович (Тедич, 57), Йовелич (Рачич, 64).

Предупреждения: Евгеньев, 22. Петрович, 37. Деветак, 38. И.Илич, 40. Дивеев, 47. С.Маркович, 66. Ломовицкий, 71. Сафонов, 90+3.

Удаление: И.Илич, 58 (срыв атаки, вторая ж.к.).

Судья: Лукьянчукас (Литва).

6 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».