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Министр спорта РФ заявил, что сборная России должна войти в десятку лучших в рейтинге ФИФА

11:27
16 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Бельгия — 1:4. Россияне крупно проиграли лучшей сборной мира по рейтингу ФИФА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Бельгия — 1:4. Россияне крупно проиграли лучшей сборной мира по рейтингу ФИФА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта России Павел Колобков рассказал о задачах сборной России на ближайшее будущее.

— Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА, — цитирует Колобкова ТАСС. — Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается.

На данный момент сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020

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