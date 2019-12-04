Министр спорта РФ заявил, что сборная России должна войти в десятку лучших в рейтинге ФИФА

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о задачах сборной России на ближайшее будущее.

— Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА, — цитирует Колобкова ТАСС. — Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается.

На данный момент сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020