Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Матч Сербии и России в Лиге наций: польская судейская бригада заменена на англичан

20:35
Энтони Тейлор. Фото Sky News.
Энтони Тейлор. Фото Sky News.
Теги:

Произошла замена арбитров на матч Лиги наций между сборными Сербии и России, сообщает РФС.

Польская судейская бригада во главе с Даниелем Стефански заменена на англичан. Главный судья — Энтони Тэйлор. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Матей Юг.

Ранее на матче Лиги наций Турция — Россия (3:2) работала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Два решения Марчиняка повлияли на исход матча.

Встреча сборных Сербии и России пройдет 18 ноября в Белграде. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/312

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 10080
Все опросы
Турция — Россия: прав ли судья Марчиняк в спорных моментах?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир