Матч Сербии и России в Лиге наций: польская судейская бригада заменена на англичан

Произошла замена арбитров на матч Лиги наций между сборными Сербии и России, сообщает РФС.

Польская судейская бригада во главе с Даниелем Стефански заменена на англичан. Главный судья — Энтони Тэйлор. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Матей Юг.

Ранее на матче Лиги наций Турция — Россия (3:2) работала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Два решения Марчиняка повлияли на исход матча.

Встреча сборных Сербии и России пройдет 18 ноября в Белграде. Начало — в 22.45 по московскому времени.