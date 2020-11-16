Матч Сербии и России в Лиге наций: польская судейская бригада заменена на англичан
20:35
Произошла замена арбитров на матч Лиги наций между сборными Сербии и России, сообщает РФС.
Польская судейская бригада во главе с Даниелем Стефански заменена на англичан. Главный судья — Энтони Тэйлор. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Матей Юг.
Ранее на матче Лиги наций Турция — Россия (3:2) работала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Два решения Марчиняка повлияли на исход матча.
Встреча сборных Сербии и России пройдет 18 ноября в Белграде. Начало — в 22.45 по московскому времени.
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