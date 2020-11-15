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Судейство

Судья помог туркам победить Россию. Удаление и пенальти — что это было?

Александр Бобров
Александр Бобров
Заместитель шефа отдела футбола
15 ноября 2020, 22:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Судья помог туркам победить»

№ 8324, от 16.11.2020

15 ноября. Стамбул. Турция — Россия — 3:2. Шимон Марчиняк (слева) удаляет Андрея Семенова (№5). Фото AFP
15 ноября. Стамбул. Турция — Россия — 3:2. Шимон Марчиняк (слева) удаляет Андрея Семенова (№5). Фото AFP
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Два решения польского арбитра Шимона Марчиняка повлияли на исход матча сборных Турции и России
Турция — Россия

В первом тайме Марчиняк оставил российскую команду в меньшинстве, ошибочно удалив защитника Андрея Семенова. А во втором назначил 11-метровый удар в пользу турок, с которого они забили победный гол.

Для Марчиняка подобные ошибки характерны. В последние пару лет его фамилия несколько раз упоминалась в скандальных ситуациях, возникших в ходе игр еврокубков и национальных команд. Странно, что этот судья до сих пор входит в элитную группу рефери УЕФА и даже попал в список претендентов на судейство игр ЧМ-2022.

Удаление Семенова

На 24-й минуте Марчиняк усмотрел нарушение правил со стороны Семенова в единоборстве с Дженком Тосуном и удалил российского защитника за лишение соперника явной возможности забить гол. Арбитр решил, что наш игрок задержал турка, не пытаясь сыграть в мяч. Хотя на повторах видно, что шла обычная борьба между игроками за позицию, Дженк Тосун сам дергал Семенова за майку со стороны живота и падал, исключительно чтобы заработать фол.

Пенальти в ворота сборной России

На 50-й минуте поляк ошибся еще в одном ключевом эпизоде. Он усмотрел фол в действиях Далера Кузяева, который в подкате выбил мяч и не нарушил правила в борьбе с Озаном Туфаном.

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