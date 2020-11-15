Судья помог туркам победить Россию. Удаление и пенальти — что это было?
В первом тайме Марчиняк оставил российскую команду в меньшинстве, ошибочно удалив защитника Андрея Семенова. А во втором назначил 11-метровый удар в пользу турок, с которого они забили победный гол.
Для Марчиняка подобные ошибки характерны. В последние пару лет его фамилия несколько раз упоминалась в скандальных ситуациях, возникших в ходе игр еврокубков и национальных команд. Странно, что этот судья до сих пор входит в элитную группу рефери УЕФА и даже попал в список претендентов на судейство игр ЧМ-2022.
Удаление Семенова
На 24-й минуте Марчиняк усмотрел нарушение правил со стороны Семенова в единоборстве с Дженком Тосуном и удалил российского защитника за лишение соперника явной возможности забить гол. Арбитр решил, что наш игрок задержал турка, не пытаясь сыграть в мяч. Хотя на повторах видно, что шла обычная борьба между игроками за позицию, Дженк Тосун сам дергал Семенова за майку со стороны живота и падал, исключительно чтобы заработать фол.
? Андрей Семенов получил прямую красную карточку за фол на подступах к штрафной. Сборная России продолжает встречу в меньшинстве.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
? #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Пенальти в ворота сборной России
На 50-й минуте поляк ошибся еще в одном ключевом эпизоде. Он усмотрел фол в действиях Далера Кузяева, который в подкате выбил мяч и не нарушил правила в борьбе с Озаном Туфаном.
? Дженк Тосун реализовал 11-метровый удар в начале второго тайма— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
? #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/aIIcFYlw4V