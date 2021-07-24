Газзаев заявил, что хотел видеть Семака главным тренером сборной России
Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что хотел видеть Сергея Семака на посту главного тренера сборной России.
«Моей кандидатурой был Сергей Семак. Я считаю, что он абсолютно заслуженно должен был стать тренером национальной сборной, потому что тренер сборной должен иметь за плечами победы в национальном первенстве, кубки. Это и авторитет, и победы. То, что Семак 3 года подряд выигрывал чемпионат России — очень дорогого стоит. Что ж, назначили Валерия Георгиевича (Карпина — прим. «СЭ»), моего тезку. Будем надеяться, что он будет успешно работать», — приводят «Известия» слова Газзаева.
23 июля, РФС объявил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером сборной России. 52-летний российский специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.
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