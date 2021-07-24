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Газзаев заявил, что хотел видеть Семака главным тренером сборной России

10:48
Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что хотел видеть Сергея Семака на посту главного тренера сборной России.

«Моей кандидатурой был Сергей Семак. Я считаю, что он абсолютно заслуженно должен был стать тренером национальной сборной, потому что тренер сборной должен иметь за плечами победы в национальном первенстве, кубки. Это и авторитет, и победы. То, что Семак 3 года подряд выигрывал чемпионат России — очень дорогого стоит. Что ж, назначили Валерия Георгиевича (Карпина — прим. «СЭ»), моего тезку. Будем надеяться, что он будет успешно работать», — приводят «Известия» слова Газзаева.

23 июля, РФС объявил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером сборной России. 52-летний российский специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

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Иван Торопцев все материалы автора

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