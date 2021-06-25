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Кудряшов: «На ЧМ-2018 было больше игроков с лидерскими качествами»

11:09
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Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, чем эта команда отличается от той, которая была на ЧМ-2018.

— На чемпионате мира было больше игроков в команде, у которых были настоящие лидерские качества. Их было 6-7 человек, — цитирует Кудряшова «Комсомольская правда». — И не только те, которые были на поле, но которые были на скамейке запасных. Это, наверное, самое главное отличие той команды от этой команды.

— Вы между собой это уже обсуждали в сборной? Вы же, прилетев из Копенгагене, поехали на базу в Новогорск, у вас должно было быть время обсудить все это.

— Да, у нас было собрание по прилету. Но между собой мы говорили сразу после игры.

— О чем?

— Ровно о том же, а чем я вам рассказывал сейчас. О лидерских качествах, об опыте, о том, что нельзя прощать ошибки соперникам.

Напомним, в групповом трунире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира вчера, 21 июня, разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/fedor-kudryashov-kogda-sbornaya-vyigryvaet-lyudi-govoryat-my-pobedili-kogda-proigryvaet-oni-proigrali/

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