Роднина отреагировала на критику зарплат футболистов сборной России

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» критические высказывания российской гандболистки Владлены Бобровниковой в адрес футболистов сборной России об уровне их зарплат.

Ранее Бобровникова в своем Instagram выразила возмущение по поводу высоких зарплат российских футболистов, а также сказала, что в жизни не заработает столько, сколько зарабатывает полузащитник Роман Зобнин в месяц.

«Она так сказала, ее право. Но это не зарплаты, а контракт. Не путайте. Гандболисты тоже, наверное, находятся на контракте у своего клуба. Женский гандбол пока не занимает у нас никаких позиций. При этом футбольные клубы — это частные клубы. Чего вы все время о деньгах говорите? Говорите о том, что они играть не умеют! Меня учили не считать чужие деньги. В нашей стране это считалось неприличным», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее сообщалось, что 27-летний Зобнин получает в «Спартаке» 3,45 миллиона евро за сезон-2020/2021. Он является самым высокооплачиваемым игроком красно-белых. Нападающий сборной России Артем Дзюба, забивший единственной гол (с пенальти) в заключительном матче группового турнира Евро-2020 против Дании (1:4), получает в «Зените» четыре миллиона евро в год.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла два матча из трех и вылетела с турнира.