Кудряшов заявил, что на Евро-2020 сборной России не хватило инстинкта убийцы

Защитник сборной России Федор Кудряшов посетовал на нехватку инстинкта убийцы у команды на чемпионате Европы-2020.

— Физически, тактически мы были хорошо готовы, — цитирует Кудряшова «Комсомольская правда». — Но ментально — нет. Каждый по отдельности не смог показать свой максимум. А если каждый отдельно взятый не смог, то как команда в целом может показать свой максимум? Я не принимал участия в первых двух играх, но был в команде и следил со стороны за играми. Нас обыграла Бельгия в первой игре 3:0. Через пару лет кто-нибудь, кто игру не смотрел, откроет статистику и скажет — да у них там судя по счету вообще вариантов не было. А они были. Мы сами себе привезли голы. Также и в третьей игре. А на этом уровне подобное не прощают.

— Но мы прощали.

— Потому что у нас не было инстинкта убийцы. В психологии убийцы, у хищников, если у них есть возможность, они убивают свою жертву. В футболе так же. Либо «убиваешь» ты, либо «убивают» тебя. Это я уже больше говорю о заключительной игре. Я повторю, это мое личное мнение: в матче с Данией мы до гола должны были забивать, и тогда игра, я уверен, сложилась бы по-другому. Но мы сейчас можем только говорить «бы», «если бы... Все, что произошло, то уже произошло.

Напомним, в групповом трунире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира вчера, 21 июня, разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.