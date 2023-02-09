Красножан заявил, что РФС прорабатывает различные варианты по возвращению в УЕФА

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан заявил, что РФС прорабатывает варианты возвращения в международный футбол, а также объяснил, как футболисткам национальной команды удаётся поддерживать мотивацию.

«Руководство РФС прорабатывает различные варианты. В конце января прошла рабочая встреча РФС и УЕФА, на которой обсуждалась тема возврата российских сборных и клубов в международные соревнования. В начале февраля руководство РФС посетило конгресс Азиатской конфедерации футбола. Мы, в свою очередь, проводим сборы и контрольные матчи, чтобы быть готовыми в любой момент возвратиться на международную арену. 2 мая пройдет жеребьевка женской Лиги Наций. Выберем план дальнейшей подготовки, исходя из того, допустят нашу сборную или нет. Как молодым спортсменкам поддерживать мотивацию в отсутствии международных соревнований? В этом есть проблема, и не только у молодых, но и опытных игроков. Конечно, все хотят играть в международных матчах, но подавленности из-за текущей ситуации точно нет. Сам факт вызова в сборную команду является большой мотивацией для футболистки. Это критерий оценки мастерства, показатель высоких ожиданий от игрока. Тренировки и матчи за национальную команду сподвигают игроков на дальнейшее развитие», — приводит слова Красножана Metaratings.ru.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Красножан возглавляет женскую сборную России с 30 декабря 2020 года, сменив на этом посту Елену Фомину. В апреле 2021 года под руководством Красножана сборная пробилась на женский Евро-2022, в котором не смогла принять участия из-за отстранения.