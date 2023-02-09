Веркаутерен высказался о возможности матча с Россией

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен ответил на вопросы о смене поколений в национальной команде и перспективе товарищеского матча с Россией в будущем.

«Будет ли сборная Бельгии пополнятся новыми талантами? Пока странно об этом говорить. Хотя из сборной ушли некоторые опытные игроки такие, как Эден Азар. Конечно, вопрос смены поколения будет обсуждаться с главным тренером. Мы будем смотреть, кто из так называемых «старых» игроков готов продолжать выступление за команду, а также кто из молодых талантов уже сейчас готов выступать на высочайшем уровне и показывать результат. Совершенно точно у нас нет ориентировки на определенный возраст игроков, поскольку наша главная цель состоит в том, чтобы построить сильнейшую сборную вне зависимости от ее возраста. Матч со сборной Россией? К сожалению, я не могу ничего сказать по этому поводу. Решение принимается другими людьми. Это довольно щепетильный момент. Я стараюсь больше смотреть на спортивную составляющую, на доступные мне вещи. Это не мое решение точно», — приводит слова Веркатерена Metaratings.ru.

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Также он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.