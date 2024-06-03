Бушманов: «Для белорусских болельщиков матч с Россией не рядовое событие»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Белоруссии.

«Игра с белорусами даст возможность собраться, наиграть какие-то связки, варианты действий в обороне, атаке. Это поддержка команды в рабочем режиме. Не знаю, что с посещаемостью во внутреннем чемпионате, но, надеюсь, на такой матч болельщики придут. Приедут игроки более высокого класса к ним, народу должно быть интересно посмотреть. Все-таки для белорусского болельщика матч со сборной России — не рядовое событие. Встреча должна вызвать интерес. Нашей команде хочется пожелать сыграть в тот футбол, в которой она может играть, например, как со сборной Сербии», — сказал Бушманов Legalbet.

Товарищеский матч между Россией и Белоруссией пройдет 7 июня в Минске.