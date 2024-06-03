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Дюков надеется, что ситуация с допуском сборных России на международные турниры изменится осенью

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что ситуация с вопросом допуска сборных к соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА изменится осенью.

«Конечно, я общался [с президентом ФИФА Джанни Инфанино и главой УЕФА Александером Чеферином по поводу допуска российских команд к международным турнирам]. В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Я надеюсь на это», — сказал Дюков ТАСС.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: ТАСС
РФС
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
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