Видео дня: Джикия ворвался в интервью Самошникова на сборах
Защитник сборной России Георгий Джикия вмешался в интервью Ильи Самошникова на сборе в Нойштифте.
Корреспонденты «СЭ» на сборах национальной команды задали несколько вопросов Самошникову. Во время съемки Джикия подошел к журналистам и несколько секунд наблюдал за тем, как защитник отвечает.
Один из журналистов спросил у Джикии, есть ли у него какие-то вопросы, в ответ он пошутил: «Просто интересно он (показывает на Самошникова) 4 дня в сборной и дал уже 6 интервью».
Сборная России тренируется в Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
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