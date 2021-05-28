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Видео дня: Джикия ворвался в интервью Самошникова на сборах

16:56
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Защитник сборной России Георгий Джикия вмешался в интервью Ильи Самошникова на сборе в Нойштифте.

Корреспонденты «СЭ» на сборах национальной команды задали несколько вопросов Самошникову. Во время съемки Джикия подошел к журналистам и несколько секунд наблюдал за тем, как защитник отвечает.

Один из журналистов спросил у Джикии, есть ли у него какие-то вопросы, в ответ он пошутил: «Просто интересно он (показывает на Самошникова) 4 дня в сборной и дал уже 6 интервью».

Сборная России тренируется в Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

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