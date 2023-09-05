Карпин: «Цымбаларь — человек юмор. С ним вспоминаются смешные случаи»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об участии в матче легенд «Спартака» и сборной мира.

«В матче легенд не буду участвовать. Некогда. У нас две тренировки, потом тренировка на следующий день и вылет. Разорваться что ли? Только одной памятной истории, которая связана с Цымбаларем нет. Было много всяких ситуаций. Конечно, вспоминаются смешные. У него был постоянно детский юмор. Цымбаларь — человек юмор», — сказал Карпин.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.