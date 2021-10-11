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Судейство

Словения — Россия: гол отменен верно, у португальского ассистента хорошее зрение

11 октября, 23:29
Эпизод матча отбора ЧМ-2022 Словения - Россия.
Эпизод матча отбора ЧМ-2022 Словения - Россия.
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На 75-й минуте отборочного матча ЧМ-2022 Словения — Россия первый ассистент судьи Руй Лусину Барбоза Тавареш моментально принял верное решение, определив положение «вне игры» у Ясмина Куртича, отправившего мяч в ворота российской команды. В результате арбитр Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш гол не засчитал, а чуть позже с ним согласились видеоассистенты Жоау Педру Силва Пинейру и Угу Филипе Феррейра Мигел.

Куртич зря возмущался: в момент паса он действительно оказался ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок нашей команды Далер Кузяев.

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Александр Бобров все материалы автора
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