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Карпин объяснил ошибки Песьякова в матче с Ираком

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» объяснил ошибки вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в матче против Ирака (2:0).

«Послушайте — так же, как в Петербурге, он, бывает, ошибается и в «Ростове». Только там у него их условно пять в 20 матчах — не закончившихся голами. Поэтому никто из вас на это не обратил внимания. А, например, когда после промаха Мелехина пропустили от «Нижнего Новгорода», то про это сразу все заговорили. Однако и у Мелехина, и у других игроков «Ростова» раньше тоже случались похожие недочеты. Но нам не забивали — и их не обсуждали.

С Песьяковым это случилось в сборной, еще и дважды за тайм. Отсюда такая реакция. Но опять-таки — это не связано с тренировками или с чем-то еще, просто технический брак. Можно тренировать годами, но в какой-то момент подобное произойдет", — сказал Карпин «СЭ».

Матч прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Голы забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте здесь.

Валерий Карпин
Сергей Песьяков
Футбол
Сборная России по футболу
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