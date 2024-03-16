Кафанов рассказал, как в сборной России выбирают вратаря на товарищеские матчи

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос «СЭ» о том, кто из голкиперов примет участие в товарищеском матче против сборной Сербии.

«Еще не определились с вратарями. Еще не беседовали. Если мы определяем, что точно будет два разных вратаря, заранее говорим, что будет играть два вратаря в стартовом составе. Остальные тоже могут быть использованы в игре. Мы всегда задаем вопрос: «Вот вы будете в старте, вам есть разница, где играть?» Например, с Камеруном или с Кенией, дома или на выезде. «Кто не может выходить на замену?» Эти вопросы мы тоже задаем. Они тоже имеют значение», — сказал Кафанов «СЭ».

Кафанов также выделил игру вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Например, Саша Максименко вышел в матче с «Динамо», по-моему, на замену и очень здорово отыграл, и несколько раз спас. Не каждый вратарь может выйти в такой ситуации на замену и так отыграть. Это тоже надо уметь. Поэтому мы это тоже учитываем. У нас как-то был сбор, два матча, и все четыре вратаря сказали, что не любят выходить на замену. То есть я спросил, есть ли разница: никто не хотел. Все хотели с первой минуты. Разница есть, мы это тоже учитываем», — добавил Кафанов.

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.