Тарханов — об удалении Гайича: «Сербы сами лишили себя хорошей игры. Арбитр сделал все правильно»

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов высказался о победе сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Заслуженная победа? Сербы тоже не сдавались, они могли гола четыре забить. Судья ни при чем. Сербы сами лишили себя хорошей игры. Арбитр сделал все правильно. Конечно, он мог дать желтую из-за товарищеского статуса матча, но решил быть жестче», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

25 марта сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.