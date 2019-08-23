Игорь Шалимов: «Чалов должен играть за молодежку и выиграть чемпионат Европы, потом можно говорить про первую сборную»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов на своей странице в Instagram выразил мнение, что вызов нападающего ЦСКА Федора Чалова в молодежную сборную — верное решение.

Это золотая молодежка, которая обыграла сборную Югославии с (Бобан, Миятович, Бокшич, Просинечки, Ярни) в финале Чемпионата Европы по сумме двух матчей 7:3! Полностью согласен с решением, что Сафонов, Игнатьев, Сулейманов, Обляков, Чалов, Рассказов должны играть за молодежку и выиграть Чемпионат Европы! А потом можно говорить про первую сборную! — написал Шалимов.

Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России