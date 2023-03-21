Игнатьев заявил, что сборная России должна жить

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о переговорах Российского футбольного союза (РФС) с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возможном возвращении российского футбола на международную арену.

«Надо не оглядываться на Азию, а искать любые подходящие варианты, которые будут под рукой. Когда любая сборная соглашается с нами играть, мы должны принимать эти условия — или выбирать из двух зол меньшее. Я имею в виду, что нужно стремиться играть. Наша сборная должна жить, показывать всем, что она есть. Только кажется, что никто не обращает на нее внимания. Но если посчитать, сколько в стране болельщиков — каждый из них болеет за свою команду, но есть одна команда для всех: это сборная. Об этом надо помнить, нужно поднимать настроение нашим болельщикам. Если мы проигрываем, это не трагедия, потому что мы не двигаемся дальше. Но важно, что стоит за этим поражением. Нам надо возвращать интерес к сборной, а для этого надо выигрывать, показывая хорошую игру. Хотя бы привлекательную, качественную игру, которая будет интересовать людей, а дальше — дело за победами. Я не делаю трагедии из поражений команды при хорошей игре. А, как правило, при хорошей игре победы следуют», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.