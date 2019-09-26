Игнатьев дисквалифицирован на три матча молодежной сборной России

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать на три матча отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года нападающего молодежной сборной России Ивана Игнатьева, сообщает ТАСС.

Футболист «Краснодара» получил прямую красную карточку во время матча между молодежными сборными России и Болгарии, который состоялся 10 сентября и завершился вничью — 0:0. На 87-й минуте игры на подступах к чужой штрафной площади он отмахнулся от игрока болгарской команды, но не задел соперника. Движение локтем было акцентированным, и главный судья встречи швейцарец Урс Шнидер показал 20-летнему форварду прямую красную карточку.