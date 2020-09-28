«Хорош в воздухе, классный первый пас». Семин охарактеризовал Жирова

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин, тренировавший в «Анжи» вызванного в национальную команду защитника «Зандхаузена» Александра Жирова, поделился мнением о потенциальном дебютанте.

— Мы его брали, когда в «Анжи» были большие перемены, — начал Семин. — Саше было сложно закрепиться, но мне он нравился, и неплохо провел серию игр. У этого защитника — крепкие физические данные, хорошая левая нога, высокорослый, хорошо играет в воздухе, классный первый пас. Он — очень коммуникабельный, со всеми поддерживает хорошие отношения.

Жиров — отличный пример того, что не надо сдаваться, а усердно работать, и тогда успех и удача придет. Молодец, что уехал в простую команду и проявил себя во второй бундеслиге, где тоже высокая конкуренция. Парень выучил язык, все в «Зандхаузене» о нем очень хорошего мнения. Центральный защитник — дефицитная позиция в нашей сборной. Посмотрим, как Жиров проявит себя. Я видел его последние игры только по телевизору, а Черчесов — молодец, за всеми следит. (Евгений Белоусов)

Сборная России назвала состав на матчи в октябре. В нем — Жиров, Кутепов, Черышев и Кузяев