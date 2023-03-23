Хлусевич: «Иран — одна из самых сильных азиатских сборных. Я смотрел все их матчи на ЧМ-2022»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич поделился ожиданиями перед товарищеским матчем против Ирана.

«Иран — одна из самых сильных азиатских сборных, постоянный участник чемпионатов мира. Я смотрел все их матчи на ЧМ-2022. Англия, конечно, выглядела сильнее, но при этом у иранцев было очень много голевых моментов. В составе иранцев есть очень сильные легионеры», — приводит слова Хлусевича пресс-служба сборной России.

Матч команд состоится сегодня, 23 марта, начало — 20.00 мск.