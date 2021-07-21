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Кафельников: «Я за иностранный вариант в сборной России. Кунц многого добился в футболе»

12:01
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» возможное назначение немца Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

«Кунц многого добился в футболе, — сказал Кафельников «СЭ». — Неизвестен в широких кругах? А мы хотим звезду? Мне кажется, что мы хотим тренера, который сделает из нашей команды что-то конкурентоспособное. Однако у нас сейчас интересная ситуация. Независимо от того кто будет тренером, в ближайшее время ничего хорошего не получится. У нас нет материала, из которого можно сделать что-то конкурентоспособное. Наши игроки не могут навязать борьбу топовым командам мира».

Кафельников также назвал тренера, которого хотел бы видеть во главе сборной России.

«Все-таки я за иностранный вариант. Если рассматриваются только три эти кандидата и никакие больше, то пусть будет Штефан Кунц», — добавил Кафельников.

8 июля 2021 года пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. Специалист возглавлял национальную команду с 2016 года. Ранее в СМИ сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России — это Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости