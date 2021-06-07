Готова ли Россия к Евро? Есть ли шансы против Бельгии? Баринов стал защитником? Live «СЭ»
11:00
Журналисты «СЭ» Олег Кошелев, Игорь Рабинер и Вячеслав Короткин обсуждают контрольные матчи сборной России перед чемпионатом Европы и перспективы команды на турнире.
Начало эфира — в 18.00 (мск) на YouTube-канале «СЭ».
— Чего ждать от сборной России на Евро?
— Что показал матч с Болгарией?
— Есть ли у России шансы против Бельгии?
— Каким будет состав на первый матч?
— Баринов в обороне — находка Черчесова?
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