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Готова ли Россия к Евро? Есть ли шансы против Бельгии? Баринов стал защитником? Live «СЭ»

11:00
Live «СЭ» о сборной России.
Live «СЭ» о сборной России.

Журналисты «СЭ» Олег Кошелев, Игорь Рабинер и Вячеслав Короткин обсуждают контрольные матчи сборной России перед чемпионатом Европы и перспективы команды на турнире.

Начало эфира — в 18.00 (мск) на YouTube-канале «СЭ».

— Чего ждать от сборной России на Евро?

— Что показал матч с Болгарией?

— Есть ли у России шансы против Бельгии?

— Каким будет состав на первый матч?

— Баринов в обороне — находка Черчесова?

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