Де Брейне перенес операцию и готов присоединиться к сборной Бельгии
6 июня 2021, 19:01
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне перенес операцию на лице, сообщил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес. Завтра футболист должен присоединиться к команде.
«Операция длилась всего 20 минут. Она прошла очень хорошо, — цитирует Мартинеса ВВС 6 июня. — Небольшое хирургическое вмешательство было необходимо с учетом долгосрочной перспективы. Ему не понадобится длительное восстановление. Медицинский штаб доволен результатом. Мы ждем понедельника, когда он присоединится к команде».
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) Де Брейне получил перелом носа и левой глазницы. Первый матч на Евро-2020 бельгийцы проведут против сборной России 12 июня. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).
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