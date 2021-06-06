Де Брейне перенес операцию и готов присоединиться к сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне перенес операцию на лице, сообщил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес. Завтра футболист должен присоединиться к команде.

«Операция длилась всего 20 минут. Она прошла очень хорошо, — цитирует Мартинеса ВВС 6 июня. — Небольшое хирургическое вмешательство было необходимо с учетом долгосрочной перспективы. Ему не понадобится длительное восстановление. Медицинский штаб доволен результатом. Мы ждем понедельника, когда он присоединится к команде».

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) Де Брейне получил перелом носа и левой глазницы. Первый матч на Евро-2020 бельгийцы проведут против сборной России 12 июня. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).