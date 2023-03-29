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Карпин заступился за Песьякова: «Думаете, он ошибся из-за отсутствия мотивации? Наоборот, переволновался!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Сергей Песьяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» назвал причину ошибок вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в матче против Ирака (2:0).

«Я не знаю, почему вы все говорите про мотивацию. Ее отсутствие — это когда люди убирают ноги, не бегают и не борются, а также не выполняют установку. Но ошибки в передачах — это не про мотивацию.

Знаете, когда ее не было? В матче с Киргизией, когда победили 2:1. В тот день игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах они выходили на поле максимально заряженными. Но наличие мотивации — не гарантия качественной игры.

Или вы думаете, две ошибки Песьякова с Ираком случились из-за отсутствия желания? Полагаю, наоборот — вратарь сверхмотивированный. И слишком волновался — поэтому что-то не получалось. У человека первый полноценный матч за сборную. Но об этих вещах вообще никто не сказал!" - заявил Карпин «СЭ».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте здесь.

Валерий Карпин
Сергей Песьяков
Футбол
Сборная России по футболу
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