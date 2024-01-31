Непомнящий назвал Сербию крутым соперником для России

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Несомненно, сборная Сербии — крутой соперник для нас, ее футболисты выступают в серьезных клубах и лигах, — приводит слова специалиста RT. — Как мне кажется, эта игра станет неким праздником. Я сразу же вспоминаю матч с Камеруном, который был очень здорово организован, и считаю, что к этой встрече РФС подготовится еще лучше. Изменит ли этот матч отношение к нашему футболу в мире в случае его успешного проведения? Тут есть политический аспект. К сожалению, мы сейчас с трудом находим соперников, но, с другой стороны, эта встреча должна помочь нам со странами БРИКС, к которым мы все ближе и ближе, а также с государствами Африки и Латинской Америки».

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.