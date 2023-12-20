Гаджиев назвал взвешенным решение РФС остаться в УЕФА

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я думаю, решение РФС связано с тем, что есть понимание относительно дальнейшего развития ситуации: возможно, в обозримом будущем будут решены те проблемы, которые у нашего футбола имеются на текущий момент. В Азиатской конфедерации тоже есть страны, которые, как и поляки с чехами, не горят желанием проводить с нашей сборной матчи», — приводит слова Гаджиева RT.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

«Слова о том, что ФИФА не может предоставить никаких гарантий, выглядят совершенно естественно. Верное нынешнее решение или нет, покажет только время, но его с уверенностью можно назвать взвешенным», — добавил Гаджиев.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.