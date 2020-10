ФИФА поздравила Саленко с днем рождения

Официальный Twitter ФИФА поздравил бывшего нападающего сборной России Олега Саленко с 51-м днем рождения.

Пресс-служба мировой организации футбола напомнила, что Саленко — единственный игрок, которому удалось забить пять мячей в одном матче чемпионата мира. Напомним, это случилось на групповом турнире ЧМ-1994 в игре с Камеруном (6:1), где именинник стал лучшим бомбардиром соревнований вместе с болгарином Христо Стоичковым.

Sandor Kocsis ?

Just Fontaine ?

Pele ?

Gerd Muller ?



? Happy 51st birthday to the only man to have scored 5 goals in a #WorldCup game, @TeamRussia's Oleg Salenko ??pic.twitter.com/oHA5GSIQwU