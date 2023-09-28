Красножан заявил, что никто из российских футболисток не отказывался от сборной после отстранения

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан заявил, что ни одна футболистка не отказалась играть за национальную команду с начала отстранения.

«Никто из футболисток не отказывался от вызова в сборную России с момента отстранения. Не могли приехать, например, по состоянию здоровья, а что бы кто-то сказал не вызывать или что не приедет, такого не было. Таких, которые могли бы поменять гражданство, тоже не было. Эта тема вообще не находится в национальной команде», — приводит слова Красножана ТАСС.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года.