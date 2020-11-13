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Ерохин, Заболотный и Лесовой полетят в Турцию

16:33
Александр Ерохин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Ерохин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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По информации «СЭ», полузащитник Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также нападающий Антон Заболотный присоединятся к сборной России в Турции. Все трое на этой неделе сдали сомнительные тесты на коронавирус. Однако затем были получены отрицательные результаты.

Вчера утром пресс-служба сборной России проинформировала, что три футболиста сдали отрицательные тесты на коронавирус. Накануне тесты этих игроков показали сомнительный результат после проверки в лаборатории, проводящей анализы для УЕФА. Все трое не отправились на товарищеский матч против Молдавии (0:0).

Россиянам предстоит провести на выезде две встречи в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября в Стамбуле) и Сербии (18 ноября в Белграде).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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