Сборная России подтвердила, что Ерохин, Лесовой и Заболотный присоединятся к команде в Стамбуле

Как уже сообщал «СЭ», полузащитник Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также нападающий Антон Заболотный присоединятся к сборной России в Турции. Пресс-служба национальной команды подтвердила, что игроки присоединятся к команде в Стамбуле.

Футболисты сборной России прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных тестов. Сегодня вечером они вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде.

Накануне тесты этих игроков показали сомнительный результат после проверки в лаборатории, проводящей анализы для УЕФА. Все трое не отправились на товарищеский матч против Молдавии (0:0).

Россиянам предстоит провести на выезде две встречи в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября в Стамбуле) и Сербии (18 ноября в Белграде).