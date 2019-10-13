Эмоциональный пост Дзюбы после победы над Кипром
21:57
Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и досрочного выхода национальной команды на ЧЕ опубликовал в своем Instagram фотографию из раздевалки.
— Мы на Евро! — подписал видео Дзюба.
Сборная России с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице группы I. Кипр — 10 очков и 3-я строчка.
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