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Эмоциональный пост Дзюбы после победы над Кипром

21:57
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Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и досрочного выхода национальной команды на ЧЕ опубликовал в своем Instagram фотографию из раздевалки.

— Мы на Евро! — подписал видео Дзюба.

Сборная России с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице группы I. Кипр — 10 очков и 3-я строчка.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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