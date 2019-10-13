Эмоциональный пост Дзюбы после победы над Кипром

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и досрочного выхода национальной команды на ЧЕ опубликовал в своем Instagram фотографию из раздевалки.

— Мы на Евро! — подписал видео Дзюба.

Сборная России с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице группы I. Кипр — 10 очков и 3-я строчка.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира