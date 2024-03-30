Экс-генсек РФС Воробьев выбрал тренера на замену Карпину в сборной России
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев выступил за назначение Игоря Осинькина на пост главного тренера сборной России.
«Кого хочу видеть главным тренером сборной России? Осинькина, а президентом РФС — Ларина», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Воробьева.
Ранее «СЭ» стало известно, что РФС хочет продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Союз предлагает специалисту двухлетнее соглашение.
Осинькин с 2020 года возглавляет «Крылья Советов». На данный момент самарская команда под руководством 58-летнего тренера занимает 9-е место в чемпионате России с 29 очками.
Источник: Евро-Футбол.Ру
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