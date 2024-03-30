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Онопко — о теракте в «Крокусе»: «Вместе со штабом сборной России следили за событиями и не могли поверить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Мы провели игру против сборной Сербии. На следующий день мы узнали об этом чудовищном теракте. Мы следили, грубо говоря, в прямом эфире за всеми этими событиями. Мы не могли поверить. Весь тренерский штаб сборной России был в шоке. Мы просто молчали, не могли поверить. Начали звонить друзья, родственники, узнавали — не было ли знакомых на этом концерте», — сказал Онопко.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.

Виктор Онопко
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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