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Голенков: «Верю, что могу получить вызов в сборную в ближайший год»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о своих планах получить вызов в сборную России.

«Любой игрок скажет, что он готов к вызову в сборную. Осенью я был в своей лучшей форме, но даже тогда не получил приглашение в сборную. Буду работать дальше. Верю, что могу получить вызов в сборную в ближайший год», — приводит слова Голенкова Sport24.

24-летний Голенков играл за молодежную сборную России. В текущем сезоне форвард провел 21 матч в РПЛ, забил 6 голов и отдал 2 голевых паса.

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Егор Голенков
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