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Овчинников о неудачах сборной России на международных турнирах: «Обязательно случался какой-то громкий скандал»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос, почему поколение футболистов 90-х годов не смогло добиться громких побед на международных соревнованиях.

«Игроки были очень сильные, все играли в ведущих европейских чемпионатах и занимали там лидирующие позиции. У нас действительно были звезды. Отборочные турниры мы играли на ура. А как выходили в финальную часть, обязательно случался какой-то громкий скандал. Все время что-то мешало. А почему — я не знаю, не могу сказать. Даже находясь внутри, мы не можем знать все», — приводит «КП Спорт» слова Овчинникова.

Наивысшими достижениями сборной России на международных турнирах являются 3-е место на чемпионате Европы-2008 и выход в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Источник: КП Спорт
Сборная России по футболу
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