Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Кержакова по голам со сборную России

Форвард сборной России Артем Дзюба заявил, что хочет установить новый рекорд по количеству голов за национальную команду. На данный момент в его активе 20 мячей за сборную. Лидирует с 30 голами Александр Кержаков. На втором месте Владимир Бесчастных (26), на третьем - Роман Павлюченко (21).

— Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно, — цитируют Дзюбу "Известия". — Моя цель — Кержаков, я за ним иду (улыбается). Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле.

Сегодня сборная России примет сборную Кипра в Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира Евро-2020. Матч начнется в 21.45 по Москве. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр.

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