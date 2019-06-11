01:53 | Футбол — Сборная России

Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Кержакова по голам со сборную России

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Форвард сборной России Артем Дзюба заявил, что хочет установить новый рекорд по количеству голов за национальную команду. На данный момент в его активе 20 мячей за сборную. Лидирует с 30 голами Александр Кержаков. На втором месте Владимир Бесчастных (26), на третьем - Роман Павлюченко (21).

— Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно, —  цитируют Дзюбу "Известия". — Моя цель — Кержаков, я за ним иду (улыбается). Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле.

Сегодня сборная России примет сборную Кипра в Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира Евро-2020. Матч начнется в 21.45 по Москве. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр.

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