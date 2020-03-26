«Доминго продолжит радовать весь мир своим творчеством». Черчесов пожелал здоровья знаменитому оперному певцу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто из его знакомых заразился коронавирусом.

— У вас множество друзей и знакомых в разных странах...

— Ни один из них не болеет.

— Постойте, а разве с великим оперным тенором Пласидо Доминго вы не знакомы?

(Ищет фотографию в телефоне) — Вот, есть совместное фото на Кубке конфедераций с ним и нашим великим дирижером Валерием Гергиевым. Конечно, я его знаю, хотя близким это знакомство все-таки назвать нельзя.

А вот пожелать ему скорейшего выздоровления очень хотел бы — и делаю это. Такие сообщения вызывают тревогу — все-таки человек он немолодой (79 лет, — Прим. И.Р.). Но, насколько мне известно, до болезни он активно выступал в разных странах мира, находился в полноценном рабочем режиме. Это значит, что здоровье великого певца глобально не подводило. Тем больше веры в то, что все обойдется, и Доминго продолжит радовать весь мир своим творчеством.

— А были ли знакомы с экс-президентом мадридского «Реала» Лоренсо Сансом, на днях ушедшим из жизни?

— Нет. Но скорблю со всем мировым футбольным сообществом. (Игорь Рабинер)

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