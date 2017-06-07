Дмитрий Комбаров: "Я полностью восстановился"

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров, который не был включен в заявку команды на контрольный матч с Венгрией (3:0), подчеркнул, что полностью восстановился от повреждения, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, данное решение было принято, чтобы избежать возможности получения серьезной травмы.

- Бразильцы перед домашним чемпионатом мира транслировали тренировки сборной в прямом эфире на центральном телевидении? Было бы интересно. Но у нас занятия тоже достаточно открытые, - сказал Комбаров, пока Глушаков и Акинфеев раздавали автографы детям из торпедовской школы.

Я восстановился полностью, был небольшой спазм, поэтому решили поберечь, чтобы не получить серьезную травму. Из-за этого не играл с Венгрией.

Травмы в сборной? Я ни с чем это не связываю, от травм никто не застрахован. Нет такого, что кто-то недотренировался или перетренировался. Это дело случая. Зобнин расстроен, списывался с ним, пожелал ему здоровья, ждем в строю.

Стоит задача выиграть Кубок конфедераций, а невыполненная задача - это всегда плохо. Нас настраивают только на победу. Черчесов вселяет в нас уверенность своим настроем и поведением.

Напомним, что сегодня должна быть объявлена окончательная заявка национальной команды на Кубок конфедераций-2017.

9 июня россияне в рамках подготовки к турниру проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

