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Дмитрий Баринов: «Есть вероятность, что в ближайшее время буду играть в стартовом составе сборной»

00:45
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что настроен пробиться в стартовый состав сборной России. Игрок вызван на октябрьские матчи против Шотландии и Кипра.

— В первую очередь, нужно на тренировках доказывать свое состояние, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Считаю, что есть такая вероятность, что уже в ближайшее время буду играть в стартовом составе.

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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