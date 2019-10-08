Дмитрий Баринов: «Есть вероятность, что в ближайшее время буду играть в стартовом составе сборной»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что настроен пробиться в стартовый состав сборной России. Игрок вызван на октябрьские матчи против Шотландии и Кипра.

— В первую очередь, нужно на тренировках доказывать свое состояние, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Считаю, что есть такая вероятность, что уже в ближайшее время буду играть в стартовом составе.

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