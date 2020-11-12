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Дивеев недоволен результатом матча с Молдавией

22:23
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Защитник сборной России Игорь Дивеев недоволен тем, что команде не удалось обыграть Молдавию (0:0) в товарищеском матче.

«Результатом, конечно недовольны, — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ». — Мы не забили свои моменты. Надо просто реализовывать, я считаю. Станислав Саламович (Черчесов — Прим. «СЭ») скажет, что получилось, а что нет. Разберем игру и будем готовиться к Турции.

Я считаю, что все команды сильные. Давайте не будем недооценивать Молдавию. Просто надо было реализовать свои моменты. Мы с Джикией и Караваевым друг друга понимаем.

Да, есть какие-то недопонимания, но все это нарабатывается. Молдавия стояла 5-4-1, мы не могли вскрыть оборону. Игра была под нашим контролем, мы ее контролировали».

Молдавия - Россия

 

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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