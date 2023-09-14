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Сегодня, 16:30

Радич: «Уровень сборной России поднимется, если 50 футболистов будут играть за рубежом»

Радич рассказал, что нужно сделать для поднятия уровня сборной России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал, что нужно сделать для поднятия уровня сборной России.

«Уровень сборной России поднимется, если, условно, 50 российских футболистов будут играть за рубежом. И будут там лидерами. Но мы понимаем — это невозможно. Не поедут 50 человек даже в средние испанские клубы. Столько туда и не пригласят. А 1-3-5 футболистов — это в любом случае мало. У Сербии много футболистов играют за рубежом. Но это связано с характером. Мы понимаем: чтобы заработать на жизнь — надо уезжать. Здесь это сделать сложно. А в России есть ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак» — игроки стремятся туда. Там они заработают и будут довольны. А менять тенденцию и отправляться за рубеж — это сложный процесс. Сейчас российские футболисты, видимо, не готовы идти в средние клубы и быть там лидерами. Футболисты предпочитают оставаться на родине. Но это нормально. Если бы имел возможность в Сербии играть в хорошем клубе, получать большие деньги, выступать в еврокубках — то тоже бы никуда не поехал. В России 5-6 клубов платят очень хорошие зарплаты, поэтому игроки никуда не спешат», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deyan-radich-uroven-sbornoj-rossii-podnimetsya-esli-50-futbolistov-budut-igrat-za-rubezhom/
Деян Радич
Футбол
Сборная России по футболу
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