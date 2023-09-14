Игнатьев согласен с мнением Карпина, что российским игрокам нужно уезжать в Европу

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев согласился со словами главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что игрокам нужно уезжать в Европу.

«Я хочу поддержать Валеру, потому что он оценивает ситуацию как профессионал. Раньше было время, когда лучшие из лучших уезжали за рубеж, но делали это не потому, что они как-то не так относились к России, а потому, что им хотелось совершенствоваться. Например, в «Барселоне» или в «Монако» ты будешь лучше формироваться и постигать футбольную науку. Карпин видит, что люди не развиваются как футболисты, он имеет в виду только это», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

После матча с Катаром Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ, чтобы сборная была сильнее.