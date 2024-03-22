Деменко: «Никто не ожидал, что сборная России забьет так много Сербии»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Игра очень понравилась. Наверное, никто не ожидал, что Россия забьет так много Сербии. Наши футболисты — молодцы, действовали очень уверенно. Конечно, удаление повлияло на ход матча. Но нужно отдать должное нашим игрокам. Понравилось то, как они взаимодействовали, думали на поле, с какой скоростью принимали решения. А для болельщиков приятным стало большое количество голов», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 20.00 мск.