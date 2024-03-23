Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

23 марта, 05:24

Гладилин: «Ранняя красная карточка надломила сербов — для того, чтобы после нее выиграть матч, им надо было играть через сверхусилия»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0).

«Цель была — хорошо сыграть и добиться результата, что и получилось в итоге. А товарищеский статус игры почти ни на что не влияет — сербы приехали практически оптимальным составом, может быть за исключением Влаховича. Ранняя красная карточка их надломила — для того, чтобы после нее выиграть матч, им надо было играть через сверхусилия. К этому они оказались не готовы. При этом Сербия — отличная и мотивированная команда, мы им тоже проигрывали крупно. Но вчера мы оказались сильнее», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Футболисты сборной России празднуют гол в&nbsp;ворота Сербии. Сборная России вернула нас в 2018-й: неотразимая игра и громкий разгром Сербии

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/03/22/22609753.shtml?updated
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
1
1
Читайте также
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Валерий Карпин отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Опубликовано видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус»
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко: «Никто не ожидал, что сборная России забьет так много Сербии»

В РФС не рассматривали Казахстан как соперника для игры с Россией
Новости
RSS RSS
Все новости