Гладилин: «Ранняя красная карточка надломила сербов — для того, чтобы после нее выиграть матч, им надо было играть через сверхусилия»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0).

«Цель была — хорошо сыграть и добиться результата, что и получилось в итоге. А товарищеский статус игры почти ни на что не влияет — сербы приехали практически оптимальным составом, может быть за исключением Влаховича. Ранняя красная карточка их надломила — для того, чтобы после нее выиграть матч, им надо было играть через сверхусилия. К этому они оказались не готовы. При этом Сербия — отличная и мотивированная команда, мы им тоже проигрывали крупно. Но вчера мы оказались сильнее», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.